В Шахтерске горит нефтебаза россиян
В городе Шахтерск (Донецкая область Украины), который находится под контролем россиян, загорелась нефтебаза в результате ракетного удара, сообщают местные Telegram-каналы.
«Администрация» города заявила, что на месте происшествия работают службы оперативного реагирования. По их данным, в результате взрыва и пожара якобы никто не пострадал. Возгорание удалось локализовать, горит только одна из цистерн.
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