Украинские войска продолжают наступление в районе города Бахмут, пытаясь продвинуться к северу и югу от города, заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский, назвав ситуацию «очень напряженной».

«Противник цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь, — сказал Сырский на брифинге в пятницу. — Мы постепенно наступаем и освобождаем нашу землю».

Военный добавил, что в таких сложных условиях важно аккуратно управлять солдатами на фронте и поддерживать их контрбатарейным огнем.

«Для поддержки своих войск в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки противник сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из основных задач наших войск», — сказал Сырский.