Война в Украине: россияне «цепляются за каждый сантиметр». Ситуация «очень напряженная» обновлено 14:50
Украинские войска продолжают наступление в районе города Бахмут, пытаясь продвинуться к северу и югу от города, заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский, назвав ситуацию «очень напряженной».
«Противник цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь, — сказал Сырский на брифинге в пятницу. — Мы постепенно наступаем и освобождаем нашу землю».
Военный добавил, что в таких сложных условиях важно аккуратно управлять солдатами на фронте и поддерживать их контрбатарейным огнем.
«Для поддержки своих войск в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки противник сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из основных задач наших войск», — сказал Сырский.
* * * 09:48
Украинские силы продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились успехов на некоторых из них, констатирует американский Институт изучения войны (ISW).
Проанализировав появившиеся за сутки заявления и кадры, аналитики ISW пришли к выводу, что ВСУ незначительно продвигались к северу от Клещеевки (7 км от Бахмута) и к востоку от Работино, где, как утверждают российские источники, украинские силы продолжали атаки в более медленном темпе и с использованием гораздо меньшего числа людей.
Как подчеркивает ISW, новые кадры дают основания считать, что ВСУ могут уже действовать гораздо глубже, чем аналитики института предполагали ранее.
Отметим, что накануне сообщалось об освобождении украинскими военными населенного пункта Старомайорское в Донецкой области и закреплении на достигнутых рубежах. Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердили освобождение населенного пункта.