США передадут Тайваню вооружение на сотни миллионов

Соединенные Штаты в пятницу объявят о предоставлении Тайваню военной помощи на сумму более 300 миллионов долларов, сообщили агентству «Рейтер» два американских чиновника.

Один чиновник на условиях анонимности сообщил, что сумма пакета вооружений составит около 330 миллионов долларов. Ожидается, что решение разозлит Китай. Белый дом отказался от предоставления комментариев. Ожидается, что официальное объявление о поставках не будет включать список предоставляемых систем вооружения.

Ранее Конгресс США включил в военный бюджет на 2023 год расходы в 1 миллиард долларов на военную помощь Тайваню.