ООН ответила на инициативу Путина: «Горстка пожертвований» не заменит украинское зерно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что безвозмездная передача Россией «горстки пожертвований» африканским странам не заменит пшеницу из Украины и не облегчит глобальный продовольственный кризис, сообщает агентство «Анадолу».

«Такого рода доступ к зерну полезен для стран. Но он не является заменой для миллионов тонн украинского зерна, которое больше не присутствует на рынке», — также добавил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России бесплатно передать Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой.