«Эхо Кавказа» передает, что в батумский порт круизный лайнер Astoria Grande вошел в 5 часов утра 27 июля. На борту судна более 800 человек, большинство из которых – граждане России.

Прибытие накануне в Грузию круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борт вызвало негодование у многих граждан Грузии, а также оппозиции.

Журналисты грузинской телекомпании «Формула» утверждают, что многие из участников круиза граждане России оказались «приверженцами кремлевской риторики». На вопрос журналиста телекомпании, знает ли она, что территории Грузии оккупированы Россией, одна из прибывших туристок ответила: «Россия не оккупант, мы что, вас оккупировали? Мы освобождали от вас Абхазию. Они нас просили о помощи, вы ведь с танками туда вошли. Я была в Абхазии и видела, как во всех домах разбиты окна».

Другая туристка сказала, что «Мы – Советский Союз. Мы единая страна».

На вопрос журналистов, почему власти Грузии не воспрепятствовали прибытию в Грузию граждан России, нарушивших закон «об оккупированных территориях», мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил так: «К сожалению, пока еще большая часть наших территорий оккупирована, что большой вызов для нас. Для любого человека, для любого грузина, который любит свою страну, самое важное – это восстановление территориальной целостности. На нас, политиков, также возлагается огромная ответственность, чтобы мы предприняли соответствующие шаги».

В тот же день вечером, когда пассажиры возвращались на лайнер, у порта началась акция протеста, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В Агентстве морского транспорта Грузии заявили, что корабль ходит под флагом Палау, который обслуживает турецкая круизная компания Miray Cruises International. Также власти Грузии отметили, что прибытие лайнера носило коммерческий характер. Он зарегистрирован на Сейшельских островах и не находится под международными санкциями. Вечером 27 июля лайнер Astoria Grande покинул Батуми.