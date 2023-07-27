Зимбабве не нуждается в бесплатном зерне из России

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил в четверг, что его страна обеспечена продовольствием, но благодарна за предложение бесплатного зерна от президента России Владимира Путина на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге, сообщает агентство «Рейтер».

«Мы благодарны», — сказал Мнангагва журналистам на саммите, но добавил, что дефицита зерна у них нет. «Мы обеспечены продовольствием, он (Путин — ред.) просто добавляет к тому, что у нас уже есть».

Ранее Путин заявил на саммите, что Россия готова в ближайшие три-четыре месяца бесплатно поставить до 50 000 тонн зерна в Зимбабве, Буркина-Фасо, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею.