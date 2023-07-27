Бразилия отказалась выдать США россиянина

Минюст Бразилии счел необоснованным запрос США об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова. Он отбывает 15-летний срок за использование поддельных документов. В США его обвиняют в шпионаже и мошенничестве.

Как сообщается на сайте ведомства, оно получило два запроса об экстрадиции Черкасова — из России и США. Второй запрос посчитали необоснованным, «поскольку у обвиняемого уже есть одобренный федеральным верховным судом запрос об экстрадиции» в Россию. При этом исполнение российского запроса приостановлено в соответствии со ст. 95 закона №13445/2017.

Согласно тексту закона №13445, если экстрадируемое лицо осуждено в Бразилии за преступление, наказуемое тюремным сроком, экстрадиция возможна только после исполнения приговора. Исключение составляют случаи досрочного освобождения.

В 2022 году власти Нидерландов сообщили, что Сергей Черкасов пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге под именем бразильца Виктора Феррейры. Власти США считают его «российским оперативником». Черкасов не признает себя российским шпионом и просил выслать его на родину, где он обвиняется в торговле наркотиками. В мае источники The Wall Street Journal говорили, что Бразилия согласилась с предложением США пересмотреть решение об экстрадиции Черкасова в Россию.