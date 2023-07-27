МИД Азербайджана ответил Мирзояну

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью прессе 27 июля, помимо выдвижения территориальных претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, выступил с необоснованными спекуляциями, грубо искажающими переговорный процесс и достигнутые соглашения, а также исторические факты. Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

«Антиазербайджанская кампания, проводимая армянской стороной, уклоняясь от обещаний на различных международных платформах и взятых на себя обязательств, в том числе риторика, сводящая на нет переговоры по мирному процессу и усилия международных посредников, доказывает, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе.

Особое значение имеет соответствующая оценка международным сообществом агрессивной риторики министра иностранных дел Армении, который вместо того, чтобы поддерживать усилия Азербайджана по реинтеграции жителей армянского происхождения, представил свой провокационный и не вписывающийся ни в какую логику список желаний в этом направлении.

То, что Армения, не соблюдающая на сегодняшний день никаких соглашений и обязательств, обвинила Азербайджан в отрицании мнимых соглашений, является шагом, направленным на сокрытие собственных возможных провокаций Армении. Эти деструктивные действия Армении должны быть осуждены международным сообществом и предотвращены», — говорится в комментарии.