Новые обвинения против Трампа

Министерство юстиции США выдвинуло дополнительные обвинения против бывшего президента страны Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами во времена его работы в Белом доме, сообщает CNN.

В обвинительном заключении утверждается, что Трамп и два его помощника – Уолтин Наута и Карлос Де Оливейра – потребовали, чтобы другой сотрудник экс-президента «удалил записи с камер видеонаблюдения в клубе Мар-а-Лаго, чтобы предотвратить передачу этих записей федеральному большому жюри».

Новое обвинительное заключение добавляет в общей сложности четыре обвинения к предыдущему делу.

Трампу, которому уже предъявлены обвинения по 37 пунктам, также было предъявлено еще одно обвинение в умышленном хранении информации о национальной обороне. Согласно обвинительному заключению, речь идет об умышленном хранении сверхсекретного документа о возможных планах нападения на Иран, который экс-президент обсуждал с биографами во время встречи в Бедминстере (штат Нью-Джерси) в июле 2021 года.

В обвинительном заключении говорится, что документ был презентацией, касающейся военной деятельности в чужой стране», и что Трамп «показал» его биографам во время встречи.

Трамп свою вину не признает.

Предвыборный штаб экс-президента назвал новые обвинения против него попыткой преследовать Трампа и его окружение.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Мар-а-Лаго. Ряд СМИ писали, что обыск связан с расследованием дела о незаконном присвоении Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами, среди прочего значились «совершенно секретные» и «конфиденциальные». Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать изъятые документы.