Как украинцы освобождали село в Донецкой области видео
Накануне сообщалось, что украинские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.
В 35-й отдельной бригаде морской пехоты заявили, что освобождение населенного пункта происходило при участии 7-го отдельного батальона «Арей» Украинской добровольческой армии, передает УНИАН.
Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердили освобождение населенного пункта.
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