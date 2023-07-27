Япония запретила в Россию экспорт машин с объемом двигателя более 1,9 литра

Правительство Японии запретило поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л и с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств. О новых ограничениях объявил глава Минэкономики Ясутоси Нисимура, сообщает ТАСС.

Всего в новом санкционном списке, опубликованном на сайте японского Министерства экономики, 750 наименований, в основном в категориях, которые уже подпадали под действие ограничительных мер. В частности, речь идет о яхтах, шинах для большегрузных автомобилей, автокреслах, автозамках и т.д. Также в списке несколько изделий из керамики, бумаги, стекла, керамическая плитка, асфальт, цемент. Кроме того, в перечень попала б/у одежда, текстильные изделия, шерсть, хлопок. Расширен спектр запрещенных к поставкам лакокрасочных изделий, материалов для съемки фото и видео.

В июне Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций запретил поставки в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л, а также электромобилей и гибридов.