Азербайджанский газ пришел в Венгрию

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к заполнению своим газом хранилищ в Венгрии. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«В соответствии с контрактом азербайджанская энергетическая компания SOCAR начала закачку первых 50 млн куб. м газа в венгерские хранилища», - написал венгерский министр на своей странице в Facebook.

2 июня Венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy и SOCAR подписали в Баку соглашение, в соответствии с которым в Венгрию до конца года будет поставлено 100 млн куб. м азербайджанского газа. Ожидается, что в дальнейшем объемы поставок возрастут до 1-2 млрд куб. м в год. Сийярто сообщил тогда, что компании также достигли договоренности о хранении 50 млн куб. м газа.