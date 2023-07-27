Россия готовится к новым ударам по портам Украины

Россия собирает силы для новых ударов по портам и другой прибрежной инфраструктуре Украины. Об этом заявила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает «Страна.ua».

По ее словам, из радиоперехватов им поступает информация о том, что Россия накапливает силы, чтобы усилить атаки на прибрежную инфраструктуру. Гуменюк утверждает, что россияне не позволяют гражданским судам следовать в украинские порты.

Напомним, что 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная. В результате ударов был разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов.