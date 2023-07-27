Рашад Даглы услышал свой приговор

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу мейханщика Рашада Даглы (Амирова), обвиняемого в убийстве.

Как стало известно haqqin.az, в пятницу, 28 июля, на заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор Р.Даглы. Решением суда он приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что прокурор требовал приговорить Даглы к 11 годам лишения свободы.

Рашад Даглы обвинялся в убийстве Искендера Мехтиева. Убийство совершено 9 ноября в поселке Локбатан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.