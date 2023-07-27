Джавад Шабири, автор haqqin.az 12:24

Тегеранский университет, считающийся лучшим в Иране, открывает на льготных условиях прием членов иракской Хашд аш-Шааби в качестве студентов. Тегеран уже продемонстрировал свое совершенно циничное отношение к общественным запросам, вновь выпустив на улицы «полицию нравов». Но вероятность массовых волнений все-таки «держит в уме», а потому запустил новую социальную технологию – создание в студенческой среде максимально лояльных группировок, на которые режим, случись что, мог бы опереться. Правда, в связи с возникшим в Иране дефицитом лояльных молодежных кадров создавать эти группировки планируется из числа иракских прокси, боевиков Сил народной мобилизации, известных также как Хашд аш-Шааби, или сокращенно на английском PMF. Вчера они обстреливали американские объекты и участвовали в масштабных репрессиях против иракских суннитов, сегодня «внезапно» потянулись к знаниям и готовятся на самых льготных условиях поступления сесть за студенческие парты в аудиториях лучшего иранского университета.

Естественно, об их уровне знания и грамотности речи не идет. Как всегда, в таких случаях работает принцип «умные не надобны – надобны верные». Боевики Хашд аш-Шааби вербуются из городской и деревенской бедноты, для них участие в террористической деятельности этой организации – билет в счастливую жизнь – и кормят регулярно, и одежду выдают, и даже деньги небольшие платят, «рай уже при жизни». А тут еще и лучший университет Ирана и стипендии… Про качество усвоения учебной программы такими студентами говорить, понятно, не приходится, разве что о единичных случаях. Но ведь их не для учебы набирают. Как сказал по поводу этой ситуации президент Тегеранского университета Мухаммад Могими, «наша конечная цель – создать новую исламскую цивилизацию, и для достижения этой цели мы пойдем по стопам наших любимых мучеников – Хаджа Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса». Университеты во все времена были рассадником вольнодумства. Тегеранский университет – не исключение. Его студенты и шаха свергали, и американское посольство в Иране захватывали, и в недавних массовых антиправительственных выступлениях, беспрецедентных по длительности, отметились со всем присущим молодости задором. Властям есть чего опасаться – потому они и пошли на этот шаг, создания в студенческом сообществе, называя вещи своими именами, «островков безопасности» из числа лично обязанных режиму. Этакие «студенческие преторианцы».