Боевиков Хашд-аш-Шааби запускают в университеты наш комментарий
Тегеранский университет, считающийся лучшим в Иране, открывает на льготных условиях прием членов иракской Хашд аш-Шааби в качестве студентов.
Тегеран уже продемонстрировал свое совершенно циничное отношение к общественным запросам, вновь выпустив на улицы «полицию нравов». Но вероятность массовых волнений все-таки «держит в уме», а потому запустил новую социальную технологию – создание в студенческой среде максимально лояльных группировок, на которые режим, случись что, мог бы опереться.
Правда, в связи с возникшим в Иране дефицитом лояльных молодежных кадров создавать эти группировки планируется из числа иракских прокси, боевиков Сил народной мобилизации, известных также как Хашд аш-Шааби, или сокращенно на английском PMF. Вчера они обстреливали американские объекты и участвовали в масштабных репрессиях против иракских суннитов, сегодня «внезапно» потянулись к знаниям и готовятся на самых льготных условиях поступления сесть за студенческие парты в аудиториях лучшего иранского университета.
Естественно, об их уровне знания и грамотности речи не идет. Как всегда, в таких случаях работает принцип «умные не надобны – надобны верные». Боевики Хашд аш-Шааби вербуются из городской и деревенской бедноты, для них участие в террористической деятельности этой организации – билет в счастливую жизнь – и кормят регулярно, и одежду выдают, и даже деньги небольшие платят, «рай уже при жизни». А тут еще и лучший университет Ирана и стипендии…
Про качество усвоения учебной программы такими студентами говорить, понятно, не приходится, разве что о единичных случаях. Но ведь их не для учебы набирают. Как сказал по поводу этой ситуации президент Тегеранского университета Мухаммад Могими, «наша конечная цель – создать новую исламскую цивилизацию, и для достижения этой цели мы пойдем по стопам наших любимых мучеников – Хаджа Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса».
Университеты во все времена были рассадником вольнодумства. Тегеранский университет – не исключение. Его студенты и шаха свергали, и американское посольство в Иране захватывали, и в недавних массовых антиправительственных выступлениях, беспрецедентных по длительности, отметились со всем присущим молодости задором. Властям есть чего опасаться – потому они и пошли на этот шаг, создания в студенческом сообществе, называя вещи своими именами, «островков безопасности» из числа лично обязанных режиму. Этакие «студенческие преторианцы».
К тому же свободных мест в кампусах Тегеранского университета сейчас с избытком. Участники последних протестов, вспыхнувших после убийства Махсы Амини, в массовом порядке отчислены, и в студенческие общежития теперь заезжают иракские прокси. Последний раз такое было почти полвека назад, когда после иранской Культурной революции 1980-1983 годов максимально льготные условия для поступления получили члены «Басиджа» и другие лояльные элементы, которых принимали не за знания и способность к обучению, а исключительно на основании критериев лояльности.
Правда, власти быстро поняли, что таким образом современную техническую интеллигенцию не подготовить, и эту практику постепенно свернули. Чтобы, как выясняется теперь, вернуться к ней спустя почти полвека. Видимо, приперло. Видимо, студенческих волнений опасаются всерьез, пришло время подстелить соломы, чтобы падать было не так болезненно.
Как всегда встают вопросы: а насколько эта мера по привлечению иракских прокси окажется эффективной. Сумеют ли иракские боевики-студенты устоять перед воздухом свободы, который, вопреки усилиям властей, все еще сохраняется в Тегеранском университете? Не переродятся ли, не вольются ли в ряды протестующих студентов?
По доброй традиции иранских властей такие вопросы вполне, кстати, практические, считаются в Тегеране крамолой и не задаются. А зря. Ведь никому не «дано предугадать, «как слово наше», в данном случае решение, «отзовется». И к чему в конце концов приведет. Рефлексия и взвешенность сегодня у иранских властей не в чести. Их припекает.