Минздрав и Управление мусульман Кавказа организовали акцию по сдаче крови
28 июля Министерство здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа организовало акцию по добровольной сдаче крови. Акция проводится филиалами Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения, расположенными в Баку и различных регионах.
Акция организована в 8 мечетях и святынях Баку. В то же время акция по добровольной сдаче крови проводится в различных городах и районах Азербайджана, в том числе в Гяндже, Ленкорани, Мингячевире, Сумгаите, Шеки, Ширване, Барде и Губе.
Следует отметить, что донором могут быть физически здоровые лица в возрасте от 18 до 65 лет и весом не менее 50 кг. В первую очередь доноров осматривает врач. У сдающих кровь проверяют артериальное давление, измеряют температуру тела, после чего определяют, может ли гражданин сдавать кровь.
Желающие принять участие в кампании по сдаче крови могут обращаться по следующим адресам.
По Баку:
Святилище Мирмовсум Ага – Хазарский район, поселок Шувелан, улица А.Илдырым, 1;
Церемониальный зал Голубой мечети (Аждарбек) – Насиминский район, улица С.Вургуна, 78;
Мечеть «Сахиб аз-Заман» - Низаминский район, улица Р.Рустамова 25/24;
Бибиэйбатская мечеть – Сабаильский район, Бибиэйбатская дорога, 2;
Мечеть Гарачухур - Сураханский район, поселок Карачухур, улица А. Мехбалиева, 58;
Мечеть «Тезе Пир» - Ясамальский район, улица М.Ф. Ахундзаде, 7;
Мечеть «Гаджи Солтанали» – Ясамальский район, улица С.Аскерова, 75;
Мечеть «Имама Али» – Бинагадинский район, 6-й микрорайон, улица М.Мамедхана, 3215.
По региональным отделениям Центрального банка крови:
г. Ленкорань - Ленкоранская районная центральная больница, улица Низами, 67;
г. Мингячевир - Корпус С Мингячевирской городской центральной больницы, улица 20 Января;
г. Сумгаит - пр. М. Гусейнзаде, Больница скорой медицинской помощи, 1-й корпус, 1-й этаж;
г. Шеки – улица М.А.Расулзаде, 164;
г. Ширван - Ширванская городская центральная больница, проспект Гейдара Алиева, 16;
г. Барда – улица Н.Нариманова, 2;
г. Губа – административное здание Медицинского колледжа, улица Фатали хана, 10.