Минздрав и Управление мусульман Кавказа организовали акцию по сдаче крови

28 июля Министерство здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа организовало акцию по добровольной сдаче крови. Акция проводится филиалами Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии Министерства здравоохранения, расположенными в Баку и различных регионах.

Акция организована в 8 мечетях и святынях Баку. В то же время акция по добровольной сдаче крови проводится в различных городах и районах Азербайджана, в том числе в Гяндже, Ленкорани, Мингячевире, Сумгаите, Шеки, Ширване, Барде и Губе.

Следует отметить, что донором могут быть физически здоровые лица в возрасте от 18 до 65 лет и весом не менее 50 кг. В первую очередь доноров осматривает врач. У сдающих кровь проверяют артериальное давление, измеряют температуру тела, после чего определяют, может ли гражданин сдавать кровь.

Желающие принять участие в кампании по сдаче крови могут обращаться по следующим адресам.

По Баку:

Святилище Мирмовсум Ага – Хазарский район, поселок Шувелан, улица А.Илдырым, 1;

Церемониальный зал Голубой мечети (Аждарбек) – Насиминский район, улица С.Вургуна, 78;

Мечеть «Сахиб аз-Заман» - Низаминский район, улица Р.Рустамова 25/24;

Бибиэйбатская мечеть – Сабаильский район, Бибиэйбатская дорога, 2;

Мечеть Гарачухур - Сураханский район, поселок Карачухур, улица А. Мехбалиева, 58;

Мечеть «Тезе Пир» - Ясамальский район, улица М.Ф. Ахундзаде, 7;

Мечеть «Гаджи Солтанали» – Ясамальский район, улица С.Аскерова, 75;

Мечеть «Имама Али» – Бинагадинский район, 6-й микрорайон, улица М.Мамедхана, 3215.

По региональным отделениям Центрального банка крови:

г. Ленкорань - Ленкоранская районная центральная больница, улица Низами, 67;

г. Мингячевир - Корпус С Мингячевирской городской центральной больницы, улица 20 Января;

г. Сумгаит - пр. М. Гусейнзаде, Больница скорой медицинской помощи, 1-й корпус, 1-й этаж;

г. Шеки – улица М.А.Расулзаде, 164;

г. Ширван - Ширванская городская центральная больница, проспект Гейдара Алиева, 16;

г. Барда – улица Н.Нариманова, 2;

г. Губа – административное здание Медицинского колледжа, улица Фатали хана, 10.