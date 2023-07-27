Не новая война, а геноцид без конца горячая тема
Информационные агентства мира облетело сообщение о вторжении руандийской армии на территорию Демократической Республики Конго. «Опять война», - подумали многие. Но она тут, вообще-то, в той или иной форме и не прекращалась.
Истоки истории ведут к 1994 году, года в Руанде истреблению подверглись сотни тысяч представителей народности тутси. Спасаясь от смерти, два миллиона тутси перебрались в соседние страны, большинство – в Заир, который нынче и называется Демократическая Республика Конго. В Руанде с тех пор установился режим, который осудил геноцид и считает себя ответственным за судьбы тутси, в том числе тех, которые оказались за границей.
В ДРК тутси не то чтобы совсем плохо, но весьма неуютно. Так, у них проблемы с регистрацией в качестве избирателей на президентских выборах, которые должны пройти в декабре. Кроме того, в Конго действует военизированная группировка народности хуту, представляющая прежнее руководство Руанды, то самое, которое устроило геноцид. Руанда не без оснований обвиняет власти ДРК, что те поддерживают этих боевиков, которые называют себя Демократическими силами освобождения Руанды (ДСОР). Тутси в Конго в свою очередь обзавелись вооруженным крылом, которое зовется М23 и воюет как с армией ДРК, так и с ДСОР, понятно, при поддержке Руанды. И это не добавляет любви конголезцев к переселившимся тутси.
Для полноты картины нужно заметить, что в восточных провинциях ДРК действует около 120 различных повстанческих групп, включая радикальных исламистов, которые ассоциируют себя с ИГИЛ. Все воюют со всеми, не щадя гражданское население, которое убивают и насилуют в худших традициях региона. Осуждаемый на словах геноцид никуда не делся до сих пор, только теперь он носит тотальный характер, не концентрируясь на тутси.
В этом контексте сообщение о боевых действиях на границе ДРК и Руанды не выглядит каким-то из ряда вон выходящим событием. Не так давно конголезская армия обзавелась советскими установками «Град», из которых обстреливает территорию Руанды, а боевые самолеты, словно как в порядке вещей, залетают в соседнее воздушное пространство. При этом, хотя армия 100-миллионной ДРК численно значительно больше вооруженных сил 13-миллионной Руанды, последние считаются более управляемыми и боеспособными.
Чтобы вы не думали, что уже поняли, как у них там все устроено в зоне конфликта, следует добавить, что в восточных провинциях ДРК расположены также воинские контингенты Кении, Бурунди и Уганды, пытаясь выполнять, с одной стороны, миротворческие функции, с другой – бороться с повстанцами, которые досаждают конкретно их странам, да и просто стараясь не утратить влияние на региональные процессы. В результате мало кто вообще на что-то влияет. Так, М23 часто действует без оглядки на Руанду, чьими прокси они, по идее, являются, а ДСОР таким же образом мало согласует свои действия с властями Конго и конголезской армией.
В этих условиях погасить тут и там возникающие боестолкновения и расправы над населением практически невозможно. Специальная миротворческая миссия ООН, действующая с 1999 года, чьи подразделения порой доходили до 20 тысяч солдат, с этим не справляется абсолютно, и местное население нередко срывает на миротворцах свою злость.
Совсем махнуть рукой на происходящее не получается не только из гуманитарных соображений: 70% мировой добычи кобальта, незаменимого в технологиях энергосбережения, приходится на ДРК, и 80% добываемого закупает Китай. Россия, активно действующая севернее, в Центральноафриканской Республике, пытается заработать на продаже оружия всем заинтересованным сторонам. О присутствии ЧВК «Вагнер» пока речь не идет, там и без них всякого вооруженного сброда хватает.
Так что речь идет не о новой войне в Африке, а о новых эпизодах старого запущенного конфликта или даже десятков одновременно идущих и переплетающихся конфликтов, что в целом характерно для этого неблагополучного континента.