Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 12:40

Информационные агентства мира облетело сообщение о вторжении руандийской армии на территорию Демократической Республики Конго. «Опять война», - подумали многие. Но она тут, вообще-то, в той или иной форме и не прекращалась. Истоки истории ведут к 1994 году, года в Руанде истреблению подверглись сотни тысяч представителей народности тутси. Спасаясь от смерти, два миллиона тутси перебрались в соседние страны, большинство – в Заир, который нынче и называется Демократическая Республика Конго. В Руанде с тех пор установился режим, который осудил геноцид и считает себя ответственным за судьбы тутси, в том числе тех, которые оказались за границей.

В ДРК тутси не то чтобы совсем плохо, но весьма неуютно. Так, у них проблемы с регистрацией в качестве избирателей на президентских выборах, которые должны пройти в декабре. Кроме того, в Конго действует военизированная группировка народности хуту, представляющая прежнее руководство Руанды, то самое, которое устроило геноцид. Руанда не без оснований обвиняет власти ДРК, что те поддерживают этих боевиков, которые называют себя Демократическими силами освобождения Руанды (ДСОР). Тутси в Конго в свою очередь обзавелись вооруженным крылом, которое зовется М23 и воюет как с армией ДРК, так и с ДСОР, понятно, при поддержке Руанды. И это не добавляет любви конголезцев к переселившимся тутси. Для полноты картины нужно заметить, что в восточных провинциях ДРК действует около 120 различных повстанческих групп, включая радикальных исламистов, которые ассоциируют себя с ИГИЛ. Все воюют со всеми, не щадя гражданское население, которое убивают и насилуют в худших традициях региона. Осуждаемый на словах геноцид никуда не делся до сих пор, только теперь он носит тотальный характер, не концентрируясь на тутси. В этом контексте сообщение о боевых действиях на границе ДРК и Руанды не выглядит каким-то из ряда вон выходящим событием. Не так давно конголезская армия обзавелась советскими установками «Град», из которых обстреливает территорию Руанды, а боевые самолеты, словно как в порядке вещей, залетают в соседнее воздушное пространство. При этом, хотя армия 100-миллионной ДРК численно значительно больше вооруженных сил 13-миллионной Руанды, последние считаются более управляемыми и боеспособными.