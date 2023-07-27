Путин рассказал, сколько Россия списала долгов Африке

Президент РФ Владимир Путин, выступая на втором дне форума Россия — Африка, напомнил, что Москва списала африканским странам долгов суммарно на $23 млрд.

«Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития еще более 90 миллионов», — цитирует «Коммерсант» главу российского государства.

Накануне, 27 июля, в рамках проходящего в Петербурге форума Россия — Африка стало известно, что РФ подписала документ, благодаря которому аннулировала Сомали госдолг в более чем 684 миллиона долларов. Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее рассказывал, что с 1992 года Россия простила порядка $152 млрд долгов разным странам. Официально власти РФ данную информацию не подтверждали.