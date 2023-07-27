Спецслужбы Турции ликвидировали одного из главарей РКК

В ходе спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в городе Синджар на севере Ирака нейтрализован один из главарей террористической организации PKK/KCK Месут Джелал Осман.

Anadolu со ссылкой на источники в силах безопасности сообщает, что ликвидированный боевик, известный под кодовым позывным Загрос Чекдар, вербовал молодежь в Сирии, а также являлся организатором многих терактов против ВС Турции.

Террорист перешел из Сирии в Ирак в 2018 году. Осман был «ответственным» за район Синджар в Ираке. Он был нейтрализован в ходе спецоперации на пути к заседанию террористической организации в Синджаре.