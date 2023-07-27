Вместо Пентагона малийцам: Великобритания отправила союзникам России свои секреты

Министерство обороны Великобритании по ошибке отправляло электронные письма с секретной информацией на малийские домены. Об этом сообщает газета The Times.

В статье отметили, что чиновники Министерства обороны пытались связаться с коллегами из Пентагона. Но получилась путаница из-за почты с указанием домена .ml (странового идентификатора Мали) и .mil, который используется в переписке оборонных структур США.

По данным журналистов, большая часть этих писем не содержала данные, которая может представлять угрозу безопасности Великобритании. В Мали случайно отправляли информацию об отпусках военнослужащих и правоохранителей. Но часть корреспонденции содержала детальные описания британских исследований о гиперзвуковом оружии.

Власти Великобритании заявили в пятницу, что они расследуют электронные письма Министерства обороны, учитывая укрепление отношений Бамако с Москвой.