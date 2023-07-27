У министра обороны стало меньше заместителей
Упразднены два поста заместителей министра обороны Азербайджана, сообщает АПА.
Согласно информации, ранее посты начальника Главного управления материально-технического обеспечения и начальника Главного управления личного состава занимали заместители министра. Теперь оба поста упразднены и исключены из списка заместителей министра.
Отметим, после назначения на должность начальника Генерального штаба генерал-полковника Керима Велиева должность заместителя министра, начальника Главного управления личного состава стала вакантной.
Заместителем министра являлся начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов. На какую должность назначен Низам Османов, не уточняется.