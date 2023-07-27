Польша намерена в ближайшее время почти вдвое увеличить свою кадровую армию на фоне активности боевиков из ЧВК «Вагнер» и российских солдат в Беларуси. Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, передает Polskie Radio.

По словам вице-премьера, в стране будут созданы семь дивизий вместо нынешних трех, шесть из них будут боевыми, а седьмая - резервной.

«Мы восстанавливаем воинские части, создаем новые. Сейчас создается новая - шестая дивизия», - рассказал Качиньский.

Он также подчеркнул, что Варшава стремится создать сильнейшую сухопутную армию Европы, чтобы стать щитом восточного фланга НАТО.