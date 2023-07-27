Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:18

Экс-президент США Дональд Трамп, возможно, уже порядком надоел читателям haqqin.az. Слишком уж много публикаций о грязных делах в самых разных сферах, которые он совершил и которые вот уже несколько лет расследуют американские федеральные прокуроры. Тут и дела о подлоге документов в финансовой корпорации Трампа и его благословение на штурм Капитолия 6 января 2021 года, и открытое давление на власти штата Джорджия, чтобы те пересмотрели неблагоприятные для него результаты президентских выборов, и выплата 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс, чтобы та молчала о ее романе с женатым Трампом.

И, наконец, дело, которое сейчас становится главным в цепочке его преступных действий — о хранении во флоридской резиденции Трампа в Мар-а-Лаго сверхсекретных документов США. Американские СМИ широко освещали рейды агентов ФБР в эту резиденцию еще летом прошлого года, когда там были обнаружены бумаги с надписью Top Secret в разных комнатах дома, в том числе и в туалете, рядом с унитазом. Однако только что к обвинениям Трампа в сокрытии этих документов, которые он по закону должен был передать после ухода из Белого дома в Национальный архив, добавились новые. Они не просто становятся новым поворотом в этом деле, но, возможно, грозят, наконец, похоронить Трампа как политика. Прежде тот мог объяснить, что хотел передать документы в архив, но не успел, был очень занят. Мог сказать, что во всем виновата его возрастная память. Словом, «я не я, и лошадь не моя». Но как объяснить прокурорам, что он потребовал от своих помощников, чтобы те стерли записи с камер видеонаблюдения в Мар-а-Лаго. Произошло это сразу после того, как Минюст выдал повестку в суд по поводу этих записей. Сотрудник Трампа Карлос де Оливейра должен был поехать тогда с Трампом в штат Иллинойс, но затем «сошел с маршрута» и тайно вернулся во Флориду. Там он нашел технического работника, который фигурирует в деле как «номер 4», и приказал ему стереть записи с камеры видеонаблюдения. Оливейра сказал ему: «Так хочет босс» и спросил: «Что мы сможем для этого сделать?» Сразу после этого он позвонил Трампу — их разговор длился три с половиной минуты.

Любой политик знает: порой попытки замести следы преступления хуже, чем само преступление. Это был один из самых главных уроков Уотергейтского скандала 1972-1974 годов, который, как известно, привел к отставке президента Ричарда Никсона. Знают все, кроме Дональда Трампа. Потому что, по словам колумнистки The Washington Post Рут Маркус, «Трамп является обычным преступником и необычно тупым человеком». Но это еще не все новые обвинения по этому делу, число которых увеличилось с 37 статей до 40. Последней на сегодня точкой стало сообщение о том, что Трамп показал своим биографам сверхсекретный документ о возможном нападении США на Иран. До этого он категорически отрицал наличие этого документа, однако в июне CNN опубликовал аудиозапись этого разговора с биографами. Вообще, можно было бы, конечно, не следить за всеми похождениями этого плута, на котором клейма негде ставить. Но он, как уже неоднократно сообщалось, является кандидатом в президенты на выборах 2024 года от Республиканской партии. Ведущим ее кандидатом, значительно опережающим всех своих соперников. И можно только представить себе с ужасом, что будет происходить с Америкой и всем миром, если Трамп вновь станет президентом США. Он уже поставил и свою страну, и всю планету на уши за свой предыдущий срок. Но тогда это было сравнительно спокойное время. А теперь посреди Европы пылает масштабная война, а климат повсюду просто сошел с ума. Можно точно сказать, что Трамп будет сокращать в угоду Владимиру Путину военную помощь Украине и, как и прежде, не станет присоединяться к Парижскому соглашению о сокращении выброса углекислого газа в атмосферу и предотвращении глобального потепления климата.