Индия и Бразилия выступают против желания Китая быстро расширить число стран - членов БРИКС. Пекин хочет усилить свое политическое влияние и противостоять США, заявили официальные лица, осведомленные в этом вопросе, однако эта затея не совсем по душе Бразилии с Индией, пишет агентство Bloomberg.

Обе страны выдвинули возражения на переговорах по подготовке к саммиту в Йоханнесбурге в следующем месяце, где Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка обсудят потенциальное расширение группы за счет включения Индонезии и Саудовской Аравии. Китай неоднократно продвигал вопрос о расширении объединения во время этих встреч, заявили официальные лица, попросившие не называть их имен, поскольку обсуждения носят частный характер.

Позиция Бразилии частично объясняется как раз нежеланием создавать впечатление, что блок становится антизападным. Индия же хочет разработать четкие правила, которые позволили бы другим странам сотрудничать с БРИКС, но при этом не становились его формальными членами.

На саммите Индия и Бразилия намерены обсудить возможность наделения других стран статусом наблюдателя, говорят чиновники – собеседники Bloomberg. По словам двоих из них, представители ЮАР поддерживают идею рассмотреть различные варианты сотрудничества с другими странами, но в принципе и не возражают против приема новых стран.

В Дели полагают, что если расширяться, то делать это нужно скорее за счет таких стран, как Аргентина и Нигерия, которые являются демократическими и имеют хорошие экономические перспективы, а не за счет Саудовской Аравии, говорит один из собеседников агентства.

В январе этого года посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что официальный запрос на членство сделали Алжир, Египет, Бахрейн, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. По информации Bloomberg, к настоящему моменту в БРИКС подано уже 22 заявки.

У России нет твердой позиции по вопросу о новых членах, сказал агентству Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике: «Она в целом за расширение БРИКС, но без большого энтузиазма. Идет за другими. Мы не будем блокировать какие-либо решения».

БРИКС – это межгосударственное объединение пяти стран, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Содружество было основано в 2006 году на Петербургском экономическом форуме, с 2009-го представители правительств государств ежегодно встречаются на официальных саммитах.