Товарищ Ким заиграл мускулами в присутствии России и Китая фото
Северная Корея на большом военном параде в Пхеньяне, устроенном для лидера Ким Чен Ына и делегаций из России и Китая, продемонстрировала ракеты, способные нести ядерные боеголовки, и новые ударные беспилотники. Об этом сообщили в пятницу северокорейские государственные СМИ.
Парад, состоявшийся в четверг вечером, был приурочен к 70-й годовщине окончания Корейской войны, которую в Северной Корее отмечают как «День победы».
Китайская и российская делегации стали первыми зарубежными посетителями Северной Кореи такого уровня после начала пандемии COVID-19.
Совет Безопасности ООН при поддержке Китая и России запретил Пхеньяну создавать ядерные ракеты наподобие тех, что были продемонстрированы на параде. Поэтому появление на мероприятии делегаций двух стран контрастировало с временами, когда Пекин и Москва пытались дистанцироваться от ракетной и ядерной программы их соседа, отмечает «Голос Америки».
На параде были представлены новейшие межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17» и «Хвасон-18», дальность которых, как считается, позволяет поражать цели в любом районе США. Парад также включал пролет новых ударных беспилотников и дронов-разведчиков, сообщило ЦТАК.