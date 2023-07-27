Северная Корея на большом военном параде в Пхеньяне, устроенном для лидера Ким Чен Ына и делегаций из России и Китая, продемонстрировала ракеты, способные нести ядерные боеголовки, и новые ударные беспилотники. Об этом сообщили в пятницу северокорейские государственные СМИ.

Парад, состоявшийся в четверг вечером, был приурочен к 70-й годовщине окончания Корейской войны, которую в Северной Корее отмечают как «День победы».