Боливия хочет иранские беспилотники. Аргентина недовольна

Министр обороны Боливии выразил заинтересованность в иранских беспилотниках. Чиновник обосновал это стремлением усилить безопасность границ и борьбой с контрабандой наркотиков, сообщает Associated Press.

Эдмундо Новилло Агилар заявил, что иранские беспилотники способны отслеживать горные районы и предоставлять изображения в режиме реального времени, что должно помочь вооруженным силам латиноамериканской страны.

Это заявление было сделано на фоне растущих опасений по поводу безопасности в Латинской Америке, вызванных Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны, достигнутым между Ираном и Боливией на прошлой неделе, которое привлекло внимание соседних стран, в частности, Аргентины.

Однако Новилло отверг опасения Аргентины, заявив, что они преувеличены и могут быть политически мотивированы. «Опасения, высказанные неким аргентинским чиновником, который, как я понимаю, имеют израильское происхождение, не обоснованы и представляют собой политическое шоу, возможно, связанное с предстоящими выборами в Аргентине», — заявил он.

По данным Института изучения войны (ISW) в Вашингтоне, Иран стремится расширить число стран, использующих его беспилотные технологии. С осени прошлого года в российско-украинской войне стало известно об использовании иранских беспилотников Shahed, именуемых в России «Геранями». Ранее Венесуэла также признала сотрудничество с Ираном в разработке беспилотников.