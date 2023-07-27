В Европе обнаружили крупнейшее месторождение газа
Австрийский нефтегазовый концерн OMV заявил об обнаружении новой газовой скважины, которая позволит компании увеличить добычу природного газа на 50 процентов, сообщается на сайте компании.
Скважина Wittau Tief-2a оказалась крупнейшим открытием за последние 40 лет. Она расположена в Нижней Австрии, ее потенциально извлекаемые ресурсы составляют 48 тераватт в час, что эквивалентно 28 миллионам баррелей нефтяного эквивалента.
Компания ожидает увеличить добычу газа на 50 процентов после полной разработки месторождения. В OMV назвали открытие «захватывающей новостью» как для самой компании, так и ее клиентов.