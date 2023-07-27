Синоптики обещают ветреную погоду
В Баку и на Апшеронском полуострове 29 июля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть сильный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 25-28° тепла.
В большинстве районов Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди, местами интенсивные, молнии, град. Ночью и утром в горных районах будет туман. Подует сильный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 15-20° тепла.