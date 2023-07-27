У Зеленского сообщили о необходимости 10-12 систем Patriot

Для того чтобы защитить всю территорию Украины, Воздушным силам нужно 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian.

«Тактика России ясна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши системы противовоздушной обороны, а затем параллельно они могут использовать баллистические ракеты для атак на инфраструктуру», — сказал Подоляк.

Он отметил, что Украине не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot. Они способны поражать российские ракеты нового поколения, такие как «Оникс» и «Кинжал».

«Из-за дефицита этих систем мы не можем охватить все части страны», — подчеркнул советник.

По словам Подоляка, Украине нужно 10-12 систем Patriot или подобных, чтобы иметь возможность защитить всю страну.

Он добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление систем противовоздушной обороны было верным как с экономической, так и с моральной точки зрения.