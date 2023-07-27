Президент Нигера отказался уходить в отставку

Президент Нигера Мохамед Базум не будет подавать в отставку после переворота. Об этом Associated Press сообщил источник, близкий к президенту. По его словам, переговоры между мятежниками и президентом продолжаются.

Подробности переговоров не приводятся. По оценке Associated Press, до сих пор неясно, кто управляет Нигером на данный момент, поскольку военные не выдвинули лидера, а президент до сих пор не в отставке.

Военные мятежники из президентской гвардии Нигера заявили об отстранении главы государства и его семьи от властных полномочий ночью 27 июля. Позднее мятежников поддержало командование армии Нигера.

Базум занимает профранцузскую позицию. Он был избран президентом два года назад в результате первой в истории Нигера мирной демократической передачи власти. Он поддерживает территориальную целостность Украины в ООН. Кроме того, Нигер входит в созданную Украиной инициативу под названием Крымская платформа, нацеленную на возвращение Крыма Украине.