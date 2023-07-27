От решения российского руководства заблокировать порты Украины в Черном море наиболее пострадает экспорт украинского зерна. Россия недавно вышла из соглашения, согласно которому она разрешала продолжение этого экспорта, и продолжает наносить ракетные удары по украинским портам и зернохранилищам. Это чревато голодом и подорожанием продовольствия во всем мире. Об этом пишет журналист The Telegraph Льюис Пейдж.

Автор сомневается в возможности полной блокады. Обосновывает он это тем, что перевозчики зерна должны курсировать между украинскими портами, главным из которых является Одесса, и проливом Босфор в Турции и, таким образом, получать доступ к мировому океану через Мраморное и Эгейское моря. Напоминая печальный итог крейсера «Москва», потопленного украинскими ракетами в апреле прошлого года, автор резюмирует, что Черноморский флот вряд ли захочет действовать вблизи украинского побережья. Журналист ссылается на сводки британской разведки, в которой сообщается, что единственное российское судно, занявшее позицию, подобную блокаде, — патрульный корабль «Сергей Котов» ЧФ РФ — патрулирует далеко южнее.

Это означает, что суда-зерновозы могут выходить из Одессы и двигаться вдоль побережья на юг, где они оставались бы в территориальных водах Румынии, Болгарии и Турции. Вмешательство России в них стало бы актом войны против стран-членов НАТО. Однако это все равно создает проблемы, так как значительно увеличивает время в пути, а большие грузовые суда не любят следовать по извилистому пути близко к берегу.

Журналист пишет, что некоторая часть зерна может перевозиться по железной дороге, хотя железная дорога обычно стоит дороже. Страховые взносы также вырастут, что отпугнет большинство крупных судоходных компаний. Блокада не будет тотальной, но резко ограничит поставки и повысит расходы, что может означать голод и подорожание продовольствия во всем мире, предупреждает автор.

Пейдж убежден, что главным пострадавшим от блокирования портов Черного моря будет не столько Украина, экономика которой и так стоит на военных рельсах, сколько весь остальной мир. Для многих людей в Африке рост цен на зерно обернется голодной смертью. Будет цепная реакция: вырастут цены на корма для скота.

Автор предлагает несколько решений этого кризиса. Один из них — конвои. Военные корабли из стран - членов НАТО могли бы сопровождать группы торговых судов от Босфора до украинских вод, гарантируя их право прохода в открытом море. Любое нападение России на эти военные корабли стало бы актом войны против НАТО, на что вряд ли пойдет российское руководство.

«Так что конвои могут быть разумным решением», — уверяет автор.