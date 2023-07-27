МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению Азербайджана в связи с прогнозируемыми нестабильными погодными условиями.

Как сообщили в министерстве, по информации Национальной гидрометеорологической службы, ближайшие дни в Азербайджане ожидается неустойчивая погода, прогнозируется сильный ветер, местами проливные дожди, из-за ожидаемых дождей возможны сели.

МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности, рекомендуется при сильном ветре быть подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под электрическими столбами и проводами, деревьями.

Особенно следует соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду, отметили в МЧС. При грозах не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, громоотводам и др.