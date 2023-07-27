Суд отказал Губаду Ибадоглу
Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу, арестованного 23 июля.
На процессе под председательством судьи Наримановского районного суда Вусала Гурбанова в отношении Ибадоглу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца и 26 дней.
Он обвиняется по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг, совершенное организованной группой).
25 июля Ибадоглу перевели в Бакинский следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Минюста.