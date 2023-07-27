Президент США Джо Байден раздумывает о заключении пакта о взаимной безопасности с Эр-Риядом, который будет включать соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, пишет The New York Times.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом на фоне сообщений о том, что американский президент рассматривает возможность заключения важной сделки с Эр-Риядом. По словам обозревателя The New York Times, Вашингтон и Эр-Рияд обсуждают соглашение, согласно которому Саудовская Аравия и Израиль нормализуют отношения в обмен, среди прочего, на пакт о взаимной безопасности, подобный НАТО. В случае осуществления сделки это станет первым подобным случаем со времен Корейской войны, когда Вашингтон дает такую гарантию недемократии.

По словам источника, сделка также должна заставить премьер-министра Биньямина Нетаньяху сделать выбор между действующим ультраправым правительством, считающимся наиболее радикальным за последние десятки лет, и региональным миром.