Госслужба предотвратила массированные хакерские атаки
Анализ кибератак, проведенный Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана в течение первого полугодия, выявил 582 индикатора кибератак (IOC), и блокированием предотвращены таргетированные кибератаки APT, подготовленные против государственных учреждений.
Наряду с этим в первом полугодии использованием возможностей киберразведки Служба пресекла на территории страны деятельность 52 поддельных доменов, созданных похожими на домены государственных структур (gov.az).