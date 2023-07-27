Швеция переживает из-за последствий сожжения Корана

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что он «крайне обеспокоен» демонстрациями сжигания Корана в Стокгольме, сообщает Reuters.

В пятницу ожидается сожжение Торы. Подобные демонстрации уже вызвали дипломатические неприятности и стали причиной вспышек насилия: Турция назвала их причиной выступления против членства Швеции в НАТО, а на прошлой неделе посольство Швеции в Ираке подверглось штурму.



И шведское, и датское правительства заявляют, что сожалеют о поджогах, но не могут их предотвратить в соответствии со своими строгими законами о свободе слова. Лидер Швеции заявил, что существует «риск возникновения чего-то серьезного», а другой министр предупредил, что поддерживаемые Россией деятели распространяют дезинформацию о том, что «шведское государство стоит за осквернением священных писаний».