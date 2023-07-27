Эрдоган о совместном создании с Азербайджаном истребителя пятого поколения

«Подписанный с братским Азербайджаном протокол относительно национального боевого самолета «KAAN» мы рассматриваем как новый знак солидарности между двумя странами». Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии закрытия 16-й Международной выставки оборонной промышленности «IDEF-23» в Стамбуле, передает турецкая газета Star.

Напомним, ранее стало известно, что Азербайджан и Турция на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле договорились о сотрудничестве в разработке истребителя пятого поколения «KAAN». В рамках соглашения Азербайджан в ближайшее время отправит 200 молодых людей в Турцию для участия в проекте.