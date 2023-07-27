Россия и Китай патрулируют Тихий океан

Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая приступили к совместному патрулированию в Тихом океане, сообщило Минобороны России. Отмечается, что в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по согласованному маршруту.

От России в состав патруля вошли большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». Китай назначил участниками миссии эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао». Их сопровождает судно снабжения «Тайху».

«Задачами совместного патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР», — говорится в заявлении.

Ведомство сообщило, что моряки двух стран «отработают организацию всех видов обороны отряда, будут решать противолодочные задачи», а также проведут полеты палубных вертолетов. С экипажами кораблей будут взаимодействовать самолеты морской авиации Тихоокеанского флота и авиации Народно-освободительной армии Китая.