Макрон осудил переворот в Нигере, назвав его «незаконным» и «опасным» для региона Сахель. Об этом сообщает телеканал France 24.

«Этот переворот совершенно нелегитимен и крайне опасен для нигерцев, для Нигера и для всего региона», — сказал Макрон, одновременно призывая к освобождению президента Мохамеда Базума.

Ранее Белый дом также выразил озабоченность событиями в Нигере и осудил действия путчистов: «Мы решительно осуждаем любые попытки задержать или подорвать деятельность демократически избранного правительства Нигера во главе с президентом Базумом», — говорится в заявлении советника по национальной безопасности Джейка Салливана.