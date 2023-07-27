Катар выделяет помощь Украине

Катар выделит Украине гуманитарную помощь на 100 млн долларов, сообщил в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что средства пойдут на сферы здравоохранения и образования, а также разминирование. Об этом достигнута договоренность в рамках визита премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани в Украину.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в экономической, торговой и технической областях.