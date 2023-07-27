Диаспоральные каникулы в Шуше

Представители диаспоры, отдавшие предпочтение проведению каникул в Азербайджане, в 10-й раз посетили Шушу.

В поездке, состоявшейся уже в десятый раз в рамках проекта "Мы находимся в Шуше благодаря железному кулаку", приняли участие более 70 представителей диаспоры из 20 стран.

В программу поездки по традиции было включено посещение площади "Базарбаши", Джыдыр дюзю, площади, где размещены "Расстрелянные памятники", места подписания Шушинской декларации, дома Хуршидбану Натаван, "Родника Ханской дочери", мавзолея Моллы Панаха Вагифа, памятника Узеиру Гаджибекову, дома-музея Бюльбюля, Гянджинских ворот, мечетей Саатлы, Ашагы и Юхары Говхарага и других достопримечательностей. Представители диаспоры были проинформированы о работе по реконструкции и благоустройству, проводимой в Шуше, являющейся жемчужиной Карабаха.