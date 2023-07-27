Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:00

Затонувший недавно в одном из портов Тайваня контейнеровоз Angel создал ощутимые помехи для перемещения судов. Сотни контейнеров с затонувшего корабля, «дрейфующих» в акватории порта Гаосюн, представляют собой серьезную опасность для прибрежного судоходства. На данный момент известно, что власти Тайваня запретили капитану и двум членам экипажа Angel покидать пределы страны, пока из воды не извлекут все контейнеры и не будет компенсирован ущерб, нанесенный порту. Как уже сообщалось, общий вес судна Angel, транспортировавшего из китайского порта Далянь к побережью острова Тайвань более тысячи контейнеров, составлял свыше 16 тысяч тонн.

4 июля Angel пришвартовался в порту Гаосюн, после чего экипаж судна запросил разрешение временно встать на вторую якорную стоянку, расположенную примерно в пяти километрах от порта. А утром 20 июля капитан корабля подал сигнал бедствия, сообщив, что судно накренилось на 8-9 градусов. Вскоре после сигнала SOS часть контейнеров попадала с кормы в воду. По некоторым данным, причиной аварии стала трещина, образовавшаяся на палубе Angel. Капитан сообщил на берег, что принял решение покинуть судно, приказав девятнадцати членам экипажа спустить на воду спасательные шлюпки. В тот же момент береговая охрана Тайваня направила на помощь экипажу два катера, которые доставили моряков на берег. Позже на помощь тонущему контейнеровозу были направлены несколько портовых буксиров, однако предотвратить затопление корабля они не смогли и в результате попытки спасти Angel были прекращены. Сообщается, что затонувший контейнеровоз длиной 564 фута (порядка 172 метров – ред.) был загружен почти 500 тоннами легкого дизельного топлива с низким содержанием серы. Опасаясь утечки горючего, власти Тайваня приказали установить вокруг корабля два защитных боновых заграждения. Куан Би-лин, министр тайваньского Совета по делам океана, сообщил, что Департамент иммиграции распорядился задержать капитана, первого помощника и главного инженера контейнеровоза Angel, ограничив их выезд из страны в соответствии с законом о загрязнении морской среды.