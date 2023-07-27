Кто же владелец затонувшего контейнеровоза? Гражданин Азербайджана отрицает продолжение истории
Затонувший недавно в одном из портов Тайваня контейнеровоз Angel создал ощутимые помехи для перемещения судов. Сотни контейнеров с затонувшего корабля, «дрейфующих» в акватории порта Гаосюн, представляют собой серьезную опасность для прибрежного судоходства.
На данный момент известно, что власти Тайваня запретили капитану и двум членам экипажа Angel покидать пределы страны, пока из воды не извлекут все контейнеры и не будет компенсирован ущерб, нанесенный порту.
Как уже сообщалось, общий вес судна Angel, транспортировавшего из китайского порта Далянь к побережью острова Тайвань более тысячи контейнеров, составлял свыше 16 тысяч тонн.
4 июля Angel пришвартовался в порту Гаосюн, после чего экипаж судна запросил разрешение временно встать на вторую якорную стоянку, расположенную примерно в пяти километрах от порта.
А утром 20 июля капитан корабля подал сигнал бедствия, сообщив, что судно накренилось на 8-9 градусов. Вскоре после сигнала SOS часть контейнеров попадала с кормы в воду.
По некоторым данным, причиной аварии стала трещина, образовавшаяся на палубе Angel. Капитан сообщил на берег, что принял решение покинуть судно, приказав девятнадцати членам экипажа спустить на воду спасательные шлюпки. В тот же момент береговая охрана Тайваня направила на помощь экипажу два катера, которые доставили моряков на берег.
Позже на помощь тонущему контейнеровозу были направлены несколько портовых буксиров, однако предотвратить затопление корабля они не смогли и в результате попытки спасти Angel были прекращены.
Сообщается, что затонувший контейнеровоз длиной 564 фута (порядка 172 метров – ред.) был загружен почти 500 тоннами легкого дизельного топлива с низким содержанием серы. Опасаясь утечки горючего, власти Тайваня приказали установить вокруг корабля два защитных боновых заграждения.
Куан Би-лин, министр тайваньского Совета по делам океана, сообщил, что Департамент иммиграции распорядился задержать капитана, первого помощника и главного инженера контейнеровоза Angel, ограничив их выезд из страны в соответствии с законом о загрязнении морской среды.
Министр добавил, что, согласно законодательству Тайваня, морские суда не должны наносить ущерб окружающей среде, а их владельцы, соответственно, обязаны оплачивать расходы по нанесению такого рода ущерба и ликвидации его последствий.
По словам Куан Би-линя, в данный момент Тайвань несет огромные расходы, связанные с поиском контейнеров и выгрузкой судового топлива, приостановленные из-за сильного тайфуна, обрушившегося в эти дни на район порта Гаосюн.
Министр также выразил опасение, что из-за разыгравшейся непогоды существует опасность утечки судового топлива и его распространения на большие площади акватории.
По данным администрации порта Гаосюн, 160 контейнеров из числа перевозимых судном затонули во время дрейфа, 233 были доставлены буксирами на берег в ходе спасательной операции, 60 контейнеров волны выбросили на берег вдали от порта, а еще 130 считаются «пропавшими без вести» и, вероятно, либо дрейфуют, либо уже на дне океана.
Власти Тайваня призвали владельцев контейнеровоза Angel, которыми, согласно базе данных Equasis, является компания Navramar Shipping, принять безотлагательные меры.
В то же время следует учесть, что информация о компании или бизнесмене, непосредственно владеющим судном, в Equasis отсутствует. Также в базу данных этого морского реестра не включены сведения о последних операциях корабля.
Известно лишь, что компания Navramar Shipping зарегистрирована на Маршалловых Островах, а контейнеровоз Angel был приобретен ею в мае 2023 года и зарегистрирован в Республике Палау (островное государство в Филиппинском море, ассоциированное с США – ред.).
Помимо этого есть еще и швейцарская компания Navramar International Trading and Shipping, владельцем которой является гражданин Азербайджана. Однако в ответ на запрос редакции haqqin.az он заявил, что никакого отношения к контейнеровозу Angel, затонувшему у берегов Тайваня, не имеет.