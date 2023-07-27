В современном мире музыкальные мероприятия стали не только местом встречи меломанов, но и отличной платформой для знакомства с передовыми технологиями. Возможно, поэтому бренд HONOR выбрал такой формат презентации своего нового смартфона, как музыкальный праздник, и приглашает любителей музыки и технологий к нему присоединиться. Попасть на это мероприятие легко – достаточно зарегистрироваться на сайте honor90event.az и принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.

10 августа в 19:00 в Elektra Events Hall пройдет официальная презентация нового смартфона HONOR 90 с крутой 200 мегапиксельной камерой. Этот гаджет может похвастаться не только современным привлекательным дизайном, но и передовыми технологиями. Гости мероприятия смогут не только оценить смартфон, но и послушать живое выступление таких звезд, как Mardan Kazimov, Narmeen, Nadir Rustamli, Paster, Rio, Saybu Swag, RZZA. Разнообразие музыкальных направлений этих артистов (электроника, хип-хоп, поп, рок) позволит каждому гостю найти что-то по душе. Музыкальную эстафету от артистов примет специально приглашенный диджей, который разогреет танцпол горячими хитами этого лета. Танцевальная площадка будет оснащена яркими световыми и визуальными эффектами, которые усилят впечатление от музыки и создадут особую атмосферу.

На мероприятии будут присутствовать известные блогеры и инфлюенсеры, которые пообщаются со своими подписчиками. У гостей будет возможность задать вопросы, сделать селфи со своими кумирами и получить их автографы. Также на площадке будут организованы интерактивные фотозоны, где посетители смогут сделать креативные и яркие снимки, которые останутся приятным воспоминанием о замечательном событии.

Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в розыгрыше новенького HONOR 90. И попробовать в деле 200 Мп камеру с крутыми фотовозможностями.

Чтобы стать гостем этого грандиозного мероприятия, нужно зарегистрироваться на сайте honor90event.az. Среди всех зарегистрировавшихся рандомно будет выбрано 500 счастливчиков, которые получат билеты на мероприятие. Победители получат уведомление по электронной почте.

Презентация нового смартфона HONOR 90 станет ярким примером того, как музыка и технологии могут совместно создавать незабываемые впечатления и летний драйвовый вайб.