Алиев сменил вице-президентов SOCAR обновлено 17:38
Распоряжениями президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Джавадова, Зиба Мустафаева, Исмаил Зергерли, Бабек Гусейнов, Афган Исаев, Анар Мамедов и Фуад Мусаев назначены вице-президентами SOCAR.
*** 17:23
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения об освобождении от должности вице-президентов Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Яшара Лятифова, Сулеймана Гасымова, Бадала Бадалова, Дашгына Искендерова и Халика Мамедова.
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