Россияне заполонили Таиланд

В первом полугодии 2023 г. в Таиланд прибыло 791,574 россиянина, это на 1000% с лишним больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины прилетели в аэропорт острова Пхукет, став самой значительной группой в этом году, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Туристической ассоциации Пхукета.

Россияне не просто приезжают на короткое время — многие из них также скупают недвижимость. В прошлом году на острове было продано 338 вилл (+82% к 2021 г.), около половины из них приобрели россияне, согласно Knight Frank Thailand. Один из них купил сразу 16 вилл, рассказал Кристиан Стейнбах, директор по продажам FazWaz Property Group. По его словам, русскоговорящие покупатели стали его главными клиентами.

Таиланд всегда был популярен у россиян как место отдыха, но поток последних полутора лет оказался настолько значительным, что в ответ на приток новых гостей азиатская страна и ее местные жители стали адаптироваться к новым реалиям: аэропорт Пхукета теперь делает объявления на русском языке, кроме того, также стало возможным повсюду найти русские деликатесы, такие как борщ и блины. Есть также русские бани, русские рок-концерты и российское консульство в Пхукете, в открытии которого участвовал министр иностранных дел Сергей Лавров.