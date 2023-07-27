Лидирующий мобильный оператор страны принял участие в церемонии сертификации юных робототехников. Состоялась церемония награждения команды MecHack #9030, при поддержке Azercell представляющей Азербайджан на конкурсе FIRST Robotics Competition (FRC).

Напомним, что при содействии Azercell и организации центра Train Brain азербайджанские школьники впервые приняли участие в конкурсе мирового уровня NASA и были удостоены приза. Так, 22 молодых человека, объединившиеся в команду под названием MecHack #9030, представили жюри конкурса в Нью-Йорке робота, специально созданного для FIRST Robotics Competition (FRC). Азербайджанская команда, вышедшая в финал с первой же попытки, вернулась на родину с наградой Rookie Inspiration за социальные проекты, представленные в рамках проходившего в Хьюстоне чемпионата.

Юным робототехникам, принявшим участие в торжественном мероприятии, были вручены специальные сертификаты от центра Train Brain и Azercell. Представители лидирующего мобильного оператора поздравили молодых людей с большим успехом и пожелали им новых достижений в этой области. В рамках мероприятия компания Azercell Telecom также была удостоена награды от центра Train Brain за доверие к команде и постоянную поддержку азербайджанской молодежи.