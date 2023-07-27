За 6 месяцев текущего года в колл-центр ПО SOCAR «Азеригаз» поступило 500 тыс. 515 обращений, что на 45 тыс. 624 обращения меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила начальник отдела аварийного вызова ПО Халида Шимшек в ходе акции «Открытая дверь».

По ее словам, за указанный период поступило 37 тыс. 96 обращений о давлении газа, что на 3728 меньше, чем в прошлом году. «По поводу газоснабжения поступило 29 тыс. 967 обращений, что на 6 тыс. 492 обращения меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - отметила Шимшек.

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью «Азеригаз» Эльдениз Велиев, в январе-июне 2023 года 1 млн 689 тыс. 244 абонента (67,5% от общего числа абонентов), обеспеченных природным газом в категории населения, были подключены по тарифу за 12 копеек, 730 тыс. 969 абонентов (29,2% от общего числа абонентов) - по тарифу за 20 копеек, а 83 тыс. 543 абонента (3,3% от общего числа абонентов)- по тарифу за 25 копеек.

Велиев также рассказал об утечках газа. Он отметил, что показатель потерь за январь-июнь текущего года составил 5,6%, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Затем встреча продолжилась ответами на вопросы представителей СМИ.