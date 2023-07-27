Ростовскую область обстреляли ракетами. Россия обвиняет Украину обновлено 19:55
В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога». Согласно плану, силовики должны каждые 15 минут осматривать воздушное пространство над городом и заносить результаты наблюдений в журнал сообщает Baza.
В столице Ростовской области, Ростове-на-Дону, находится штаб командования Южного военного округа. Украина не комментировала ракетный удар по российскому региону.
Президент РФ Владимир Путин пока не знает о произошедших взрывах, заявил российским СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путину пока не доложено о произошедшем в Таганроге, идет саммит Россия — Африка», — сказал он.
* * * 19:22
Российские военные сбили в Ростовской области вторую ракету, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что «около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200». Ракету перехватили в районе город Азов в Ростовской области.
Обломки ракеты упали «в безлюдной местности». Ранее о второй ракете сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Повреждений инфраструктуры и пострадавших в Азовском районе при инциденте с перехваченной украинской ракетой нет, сообщил ТАСС глава администрации района Александр Палатный.
* * * 18:52
В Минобороны России обвинили в атаке на Таганрог Украину.
«Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога», – отчитались в ведомстве.
Украинские власти пока не комментировали инцидент.
* * * 18:08
В Таганроге, одном из крупных городов прифронтовой Ростовской области, произошел мощный взрыв.
Сообщается, что в домах взрывной волной выбило стекла. Губернатор области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога «взорвалась предположительно ракета».
По словам главы региона, погибших нет. По словам Голубева, за медицинской помощью обратились 15 человек. «Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков»,— написал он.
Взрыв произошел на Банковской площади рядом с музеем. В зданиях на площади выбиты стекла, повреждены машины. На месте взрыва образовался завал, под которым могут находится люди.