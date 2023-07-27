Турция сравнила сожжения Корана с событиями в нацистской Германии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с коллегой из Венгрии Петером Сийярто заявил, что страны, которые стремятся в НАТО, должны бороться с терроризмом. Комментируя нападки на Коран, глава внешнеполитического ведомства Турции отметил, что Турция « решительно осуждает эту эпидемию » и призвал извлечь уроки из истории. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Говоря о членстве Швеции в НАТО, Фидан отметил, что они действуют в этом вопросе в координации с Венгрией.

«Последнее слово будет за нашим парламентом», — заявил министр.

Коснувшись акций сожжения Корана, Фидан сказал, что «решительно осуждает эту эпидемию».

«Все началось с сожжения книг в Европе. После сожжения книг пошли концлагеря, и мы знаем, что было потом», — добавил министр.