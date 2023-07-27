Индия начала поставки оружия в Армению через Иран главная тема
Источники в Нью-Дели подтверждают, что оружия переправляется в Армению через территорию Ирана. Судя по распространенным в соцсетях фотографиям, сделанным азербайджанскими пограничниками в Зангезуре, вероятнее всего, грузовики везут в Армению индийские ракетные установки «Пинака».
Отметим в этой связи, что проложенное после 44-дневной войны новое шоссе, которое соединяет Армению и Иран, полностью просматривается с позиций Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенных на господствующих высотах в Губадлах.
Индийское издание The Economic Times подтверждает информацию о поставках в Армению оружия, напоминая, что в прошлом году в Дели были заключены масштабные контракты, в соответствии с которыми Армения получит из Индии ракетные комплексы, непосредственно ракеты, а также артиллерийские установки, в связи с чем Азербайджан выразил на днях свое недовольство послу Индии в Баку.
Причем, Индия не только поставляет Армении современное оружие, но и совместно с Ираном и Арменией является членом трехсторонней рабочей группы, изучающей возможности создать новый международный транспортный коридор (МТК). Дели и Ереван также ведут переговоры о совместных экономических проектах.
В марте издание The Economic Times уже сообщало, что Армения, чьи связи с Нью-Дели все больше приобретают стратегические очертания, предложила создать через Иран параллельно МТК «Север-Юг» коридор «Персидский залив — Черное море», или же часть его новой ветви, которая позволит «соединить» индийских предпринимателей с Россией и Европой.
«На фоне тесных связей Азербайджана с Пакистаном в сфере безопасности, отношения между Индией и Азербайджаном продолжают оставаться вялыми, - пишет, в частности, The Economic Times. – В период председательства в Движении неприсоединения, которое завершается к концу этого года, Азербайджан довольно часто пытался продвигать пакистанскую повестку дня по Кашмиру. Интересно, что хотя и Иран, и Азербайджан являются странами с преобладающим шиитским населением, Тегеран исторически поддерживает теплые отношения с Арменией. Иран и Армения также разделяют энергетическое партнерство, поскольку Иран веками принимал у себя армянскую диаспору».
Виджандер Тхакур, отставной пилот индийских ВВС и военный эксперт, пишет в издании EurAsian Times, что отправленные в эти дни в Армению реактивные системы залпового огня «Пинака» — это поворотный пункт в истории экспорта индийского военно-промышленного комплекса.
«Индия хочет стать крупным экспортером вооружений, и в этом плане контракты на сотни миллионов долларов, подписанные в прошлом году с Арменией, являются для Дели серьезным достижением», - считает Тхакур.
При этом, по словам военного эксперта, в Ереван отправлена версия «Pinaka Мк-1», а не более продвинутые в технологическом отношении системы «Pinaka Мк-2» или «Pinaka Мк-3», оснащенные дополнительными управляемыми ракетами (INS/GPS), производство которых, скорее всего, еще не началось. В то время, как первый полк «Pinaka Mk-1» был сформирован в армии Индии еще в феврале 2000 года. С тех пор производство этой системы продолжается, и на данный момент индийская армия имеет на вооружение 10 полков «Pinaka Mk-1». Производственные мощности позволяют Индии ежегодно выпускать более 5.000 систем залпового огня, так что она может экспортировать «Pinaka Mk-1» без какого-либо ущерба для своей обороноспособности.
Напомним, что «Pinaka Mk-1» — это артиллерийская реактивная система площадного обстрела с дальностью действия 38 километров, обладающая высокими мобильностью и скорострельностью. Одна система «Пинака» производит за 44 секунды 12-ракетный залп из многоствольной пусковой установки. Всего же батарея может выпустить 72 ракеты.
Каждая ракета «Pinaka» диаметром 214 миллиметров имеет полезную нагрузку 100 килограммов и может быть оснащена как противотанковыми, так и осколочно-фугасными боеголовками.
По мнению Виджандера Тхакура, выбор Арменией ракетных установок «Пинака К-1», по всей видимости, связан с широким использованием Азербайджаном дронов-камикадзе и ударных БПЛА.
«Чтобы «выжить» на поле боя, насыщенном дронами, реактивная система залпового огня должна быть мобильной, - указывает эксперт. - И «Pinaka Mk-1» обладает такими качествами».
Еще одной причиной, по которой Армения остановила свой выбор именно на этой системе реактивного залпового огня является ее низкая стоимость и доступность в плане освоения этого оружия.
«Армянской армии будет нетрудно освоить «Pinaka Mk-1», основываясь на ее знакомстве с советской системой «Град», - считает Тхакур. – Тем более, что установленные производственные мощности для системы и ракет гарантируют Армении неограниченные поставки боеприпасов и запасных частей».
Напомним, что после 44-дневной войны Россия прекратила поставки оружия в Армению и даже не выполнила обязательства по контрактам на сотни миллионов долларов. Правда, в Ереване довольно быстро нашли новых партнеров в лице Индии и Франции.
Тем не менее, из-за ограниченного военного бюджета, ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе Армения не способна восстановить военный баланс с Азербайджаном, который с помощью Турции модернизирует свою армию по стандартам НАТО, одновременно продолжая закупать большое количество современного оружия, включая ракеты большой дальности и высокоточные ракеты.
Что же касается поставок в Армению оружия военной промышленности Индии, которая аналогична продукции советского/российского ВПК, то они служат, главным образом, геополитическим интересам Дели, стремящейся усилить свои позиции в регионе Юго-Восточной Азии.