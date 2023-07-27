Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:15

Источники в Нью-Дели подтверждают, что оружия переправляется в Армению через территорию Ирана. Судя по распространенным в соцсетях фотографиям, сделанным азербайджанскими пограничниками в Зангезуре, вероятнее всего, грузовики везут в Армению индийские ракетные установки «Пинака». Отметим в этой связи, что проложенное после 44-дневной войны новое шоссе, которое соединяет Армению и Иран, полностью просматривается с позиций Государственной пограничной службы Азербайджана, расположенных на господствующих высотах в Губадлах. Индийское издание The Economic Times подтверждает информацию о поставках в Армению оружия, напоминая, что в прошлом году в Дели были заключены масштабные контракты, в соответствии с которыми Армения получит из Индии ракетные комплексы, непосредственно ракеты, а также артиллерийские установки, в связи с чем Азербайджан выразил на днях свое недовольство послу Индии в Баку.

Причем, Индия не только поставляет Армении современное оружие, но и совместно с Ираном и Арменией является членом трехсторонней рабочей группы, изучающей возможности создать новый международный транспортный коридор (МТК). Дели и Ереван также ведут переговоры о совместных экономических проектах. В марте издание The Economic Times уже сообщало, что Армения, чьи связи с Нью-Дели все больше приобретают стратегические очертания, предложила создать через Иран параллельно МТК «Север-Юг» коридор «Персидский залив — Черное море», или же часть его новой ветви, которая позволит «соединить» индийских предпринимателей с Россией и Европой. «На фоне тесных связей Азербайджана с Пакистаном в сфере безопасности, отношения между Индией и Азербайджаном продолжают оставаться вялыми, - пишет, в частности, The Economic Times. – В период председательства в Движении неприсоединения, которое завершается к концу этого года, Азербайджан довольно часто пытался продвигать пакистанскую повестку дня по Кашмиру. Интересно, что хотя и Иран, и Азербайджан являются странами с преобладающим шиитским населением, Тегеран исторически поддерживает теплые отношения с Арменией. Иран и Армения также разделяют энергетическое партнерство, поскольку Иран веками принимал у себя армянскую диаспору».

Виджандер Тхакур, отставной пилот индийских ВВС и военный эксперт, пишет в издании EurAsian Times, что отправленные в эти дни в Армению реактивные системы залпового огня «Пинака» — это поворотный пункт в истории экспорта индийского военно-промышленного комплекса. «Индия хочет стать крупным экспортером вооружений, и в этом плане контракты на сотни миллионов долларов, подписанные в прошлом году с Арменией, являются для Дели серьезным достижением», - считает Тхакур. При этом, по словам военного эксперта, в Ереван отправлена версия «Pinaka Мк-1», а не более продвинутые в технологическом отношении системы «Pinaka Мк-2» или «Pinaka Мк-3», оснащенные дополнительными управляемыми ракетами (INS/GPS), производство которых, скорее всего, еще не началось. В то время, как первый полк «Pinaka Mk-1» был сформирован в армии Индии еще в феврале 2000 года. С тех пор производство этой системы продолжается, и на данный момент индийская армия имеет на вооружение 10 полков «Pinaka Mk-1». Производственные мощности позволяют Индии ежегодно выпускать более 5.000 систем залпового огня, так что она может экспортировать «Pinaka Mk-1» без какого-либо ущерба для своей обороноспособности. Напомним, что «Pinaka Mk-1» — это артиллерийская реактивная система площадного обстрела с дальностью действия 38 километров, обладающая высокими мобильностью и скорострельностью. Одна система «Пинака» производит за 44 секунды 12-ракетный залп из многоствольной пусковой установки. Всего же батарея может выпустить 72 ракеты. Каждая ракета «Pinaka» диаметром 214 миллиметров имеет полезную нагрузку 100 килограммов и может быть оснащена как противотанковыми, так и осколочно-фугасными боеголовками. По мнению Виджандера Тхакура, выбор Арменией ракетных установок «Пинака К-1», по всей видимости, связан с широким использованием Азербайджаном дронов-камикадзе и ударных БПЛА.